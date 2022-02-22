Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин подтвердил информацию о том, что его ученики Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко выступят на командном турнире «Кубок Первого канала» в Сочи.

Об этом тренер сообщил в разговоре с корреспондентом NVsport.

Турнир пройдёт на арене дворца спорта «Айсберг» с 5 по 7 марта. В первый день участники турнира посоревнуются в прыжковом фестивале, на следующий день выступят с произвольными программами, а на 7-е марта запланированы показательные выступления.

«Кубок Первого канала» проводится уже второй год подряд: в 2021-м его организовали вместо отменённого чемпионата Европы. Турнир прошёл в Москве на арене «Мегаспорт», капитанами двух команд выступили Евгения Медведева и Алина Загитова.