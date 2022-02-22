Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в паре с Марко Зандроном, сдала положительный допинг-тест по время Олимпиады в Пекине.

Информация об этом размещена в официальном релизе Международного агентства тестирования (ITA).

В пробе испанки были найдены метаболиты запрещенного вещества клостебол. Лаборатория в Пекине, которая аккредитована WADA, сообщила о наличии вещества вчера, 21 февраля. Из-за аналогичного вещества в пробе несколько лет дисквалификации получила норвежская лыжница Тереза Йохауг.

Спортсменка имеет право запросить результаты вскрытия пробы Б, а решение по делу спортсменки будет вынесено антидопинговым отделом CAS в соответствии с правилами МОК.

На Олимпиаде в Пекине Лаура Баркеро и Марко Зандрон выступали в личном турнире спортивных пар и заняли 11-е место.