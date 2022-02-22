Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о результатах выступления биатлонистов сборной России на Олимпиаде в Пекине.

Слова Драчева цитирует «Матч ТВ». Эксперт отметил, что в биатлоне россияне всегда выигрывали золото на Олимпиадах, не считая игр в Пхенчхане, когда всё оказались в крайне сложной ситуации.

«В Калгари и гонок всего три было, и женских соревнований ещё не было, но золото сборная СССР выиграла. А сейчас гонок в четыре раза больше, но результата, по сути, не видим», — отметил Драчев, подчеркнув, что серебряные и бронзовые медали забываются, а в памяти болельщиков остаются только олимпийские чемпионы.

«Вы посмотрите какая сборная у лыжников! Они растут, они прогрессируют. При этом возраст спортсменов 24-25 лет», — подчеркнул Драчев, добавив, что если бы не лыжная команда, то у сборной России было бы медалей, как у Новой Зеландии.