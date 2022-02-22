Российская теннисистка Дарья Касаткина сумела пробиться в третий круг турнира WTA в Дохе, Катар, после того как её соперница по матчу второго круга из Румынии Жаклин Кристиан отказалась продолжать встречу.

Игра состоялась на третьем корте «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» в Дохе.

В первом сете Кристиан (71-я ракетка мира) уверенно выиграла со счетом 6:2, однако после счета 2:2 приняла решение прекратить борьбу, поскольку не могла играть дальше. Это вывело в третий круг Касаткину (21-я ракетка мира). Теннисистки провели на корте чуть более часа, прежде чем игра прекратилась.

В третьем круге турнира в Дохе Дарья Касаткина будет играть с победительницей матча между Игой Швёнтек (Польша) и Викторией Голубич (Швейцария).