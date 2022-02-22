Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева высказалась о своём непопадании в состав сборной России на Зимние Олимпийские игры в Пекине.

«Разочарование все равно всегда остаётся, так как я была первая запасная, ещё чуть-чуть и можно было бы поехать… Не первый раз я пропускаю Олимпиаду, есть опыт, поэтому не так все плохо», — рассказала Туктамышева в выпуске на ютуб-канале «Редакция».

Напомним, Елизавета Туктамышева стала на чемпионате России четвертой по взрослым и вошла в состав олимпийской сборной как первая запасная.

В 2014-м году Туктамышева не смогла отобраться на Олимпиаду в Сочи (10-е место на чемпионате России), в 2018-м — на Олимпиаду в Пхёнчхане (7-е место на чемпионате России).