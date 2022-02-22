Российские лыжники Александр Ившин, Савелий Коростелев и Никита Денисов заняли весь пьедестал почета в гонке на 30 километров с общего старта в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров.

Гонку спортсмены бежали коньковым стилем.

Победитель гонки Ившин преодолел дистанцию за 1 час, 12 минут и 47,9 секунды. Коростелев проиграл его результату 8,1 секунды, а Денисов — 12 секунд.

На четвертой позиции также расположился лыжник из России — Никита Родионов, его отставание от партнеров по команде составило почти минуту. Лишь на пятой позиции финишировал лыжник из Канады Ксавьер МакИвер, он отстал от Ившина на

Чемпионат мира по лыжным гонкам среди юниоров проводится в эти дни в Люгне, Норвегия. Отдельная программа соревнований есть у юниоров (до 20 лет) и молодежи (до 23 лет).