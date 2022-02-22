Глава всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что сборная России по художественной гимнастике отказалась от поездки на этап Гран-при в Киев.

Слова Винер-Усмановой цитирует портал РИА Новости.

«В связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной, конечно, на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет», — заявила Винер-Усманова.

Соревнования должны пройти с 14 по 15 марта.

На прошлой неделе в Москве состоялся этап серии Гран-при по художественной гимнастике. Российские гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали на этом турнире семь медалей на двоих: в личном многоборье Дина взяла золото, Арина — бронзу, в отдельных видах Дина завоевала два золота и бронзу, Арина — два серебра.