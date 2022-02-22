Российский хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о том, планируется ли участие в шоу к юбилею Татьяны Тарасовой участие российских фигуристок из олимпийской сборной России.

На Олимпиаде в Пекине Россию представляли трое учениц группы Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Камила Валиева и Анна Щербакова.

В своём «Инстаграме» Авербух опубликовал анонс шоу в Москве 11-12 марта, отметив, что много членов олимпийской сборной России уже подтвердили своё участие в шоу.

У продюсера спросили в комментариях, будут ли участвовать в гала-концерте фигуристки из группы Тутберидзе. «Ведём переговоры, жду возвращения, желание у них огромное, ну, впереди мир, и надо понять по силам!», — отметил Авербух.