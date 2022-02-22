Российская экс-фигуристка Катарина Гербольдт высказалась о шансах серебряного призера Олимпиады Александры Трусовой на победу на чемпионате мира 2022 года в Монпелье.

Слова Гербольдт цитирует портал «Спорт день за днем».

По мнению спортсменки, вероятность увидеть Трусову на ЧМ очень велика, поскольку на Олимпиаде фигуристка просто проявила эмоции, ведь одержала для себя победу, выполнив такой сложный контент.

«Спортсмены чаще Олимпийские игры проваливают, выступают не так удачно, как на обычных соревнованиях. У Саши же наоборот. У нее был сначала эмоциональный подъем после проката, потом тут же провал», — сказала Гербольдт, добавив, что Трусова отойдет от Олимпиады и будет ценить свое серебро не меньше, чем возможное золото.

«Однозначно оно ей нужно. Думаю, она приложит всевозможные усилия к этому. У Саши на золото чемпионата мира большие шансы», — отметила фигуристка.