Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал мнение о работе главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Слова Тихонова цитирует портал «Газета.ру». По словам эксперта, у них с Вяльбе похожие склады характера, для них важна дисциплина тренировочного процесса.

«Попробуйте у меня что-нибудь недовыполнить – получите под задницу ногой. Я мог физически наказать», — отметил Тихонов, добавив, что результаты в биатлоне под его руководством были 13,5 лет — это 24 золота, 27 серебряных и 19 бронзовых наград.

«Лена Вяльбе – молодец. Сохранила коллектив, удержала тренеров. Без Суворова Альпы не перейдешь», – сказал Тихонов.

Напомним, на Олимпиаде-2022 лыжники сборной России завоевали четыре золотых награды: два личных золота в копилку сборной принес Александр Большунов, также россияне выиграли женскую и мужскую эстафеты.