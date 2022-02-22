Российский теннисист, 7-я ракетка мира Андрей Рублев сумел пробиться во второй круг турнира АТР в Дубае, на старте турнира сумев обыграть представителя Великобритании Даниэля Эванса.

Игра состоялась на центральном корте комплекса «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр», матч продлился чуть более полутора часов и занял два сета. Счёт по партиям 6:4, 7:5 в пользу Рублёва.

На счету Рублева восемь эйсов, а также одна двойная ошибка в этой встрече. Его соперник сделал всего два эйса, а также не допускал ошибок на подаче.

Во втором круге турнира в Дубае Андрей Рублев встретится с представителем Южной Кореи Квоном Сун-Ву.

Во второй раунд турнира в Дубае сумел пробиться ещё один россиянин — Карен Хачанов, Аслан Карацев покинул розыгрыш уже на стадии первого круга.