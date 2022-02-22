Российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов высказался о том, что не ставил перед собой цель заработать побольше призовых на Зимней Олимпиаде в Пекине.

В подкасте «Голос Биатлона» Большунов подчеркнул, что призовые для него — это не главное в спортивной карьере.

«Классно, что я могу этим трудом заработать, но если бы для меня была цель именно заработать, то здесь бы не было ни одной медали», — сказал лыжник, отметив, что у каждого спортсмена в карьере свои цели, и лично у него главная цель — это победа.

«Преодолеть самого себя и доказать, что, даже невзирая на все эти препятствия, когда у тебя не получается, но в нужный момент, нужный час и в нужную секунду я все-таки могу доказать, могу выдать неплохой результат», — отметил Большунов.