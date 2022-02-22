Президент компании «Норильский никель» Владимир Потанин высказался о результатах турнира женщин-одиночниц на Олимпиаде в Пекине.

Слова Потанина цитирует «Матч ТВ».

Бизнесмен отметил, что болел на этом турнире за Анну Щербакову. «Но Александра Трусова прыгнула эти пять четверных прыжков. Такого раньше не было никогда! И стала только второй. Как это может не гарантировать победу?», — возмутился Потанин.

По мнению бизнесмена, Камилу Валиеву на этих соревнованиях просто сломали.

«Трусова нарвалась на ситуацию, когда спорт и субъективные оценки вошли в противоречие. Я не говорю, что эта ситуация неправильная. И хорошо, что золото выиграла Щербакова», — отметил Потанин, добавив, что он выступает за объективность, и если люди показывают спортивный результат, они должны одерживать победы.

Напомним, золото личного турнира выиграла Анна Щербакова, серебро — Александра Трусова, Камила Валиева стала четвертой.