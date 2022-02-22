Бывший наставник петербургского «Зенита» Дик Адвокат оценил шансы «сине-бело-голубых» на выход в 1/8 финала Лиги Европы после поражения в первом матче с «Бетисом».

Слова Адвоката цитирует портал Sport24.

«Пусть «Зенит» и проиграл домашний матч «Бетису», шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие», — отметил эксперт, добавив, что если бы этот матч был год назад, то ситуация «Зенита» была бы хуже, ведь действовало правило гостевого гола, а сейчас его нет.

««Бетис» — очень серьезный соперник для любой из команд. «Зениту» надо выдать лучший матч сезона, чтобы порадовать своих болельщиков», — отметил Адвокат.

Напомним, ответный матч «Зенита» и «Бетиса» пройдёт в Севилье в четверг, 24 февраля. В первой встрече в Петербурге «Зенит» проиграл со счетом 2:3.