Мэр Лондона Садик Хан сообщил о том, что город готов принять финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22 вместо Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает Evening Standard со ссылкой на LBC Radio.

Хан отметил, что Лондон готов принять этот матч, а также назвал проведение финала Лиги чемпионов привилегией для города. «Если УЕФА проведёт финал в Санкт-Петербурге, сложится впечатление, что мы поощряем подобные агрессивные действия со стороны путинской России», — отметил Хан.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался за лишение Санкт-Петербурга права проведения финала Лиги чемпионов в сезоне-2021/22 из-за ситуации на Донбассе.

Финал Лиги чемпионов в текущем сезоне пройдёт 28 мая 2022 года, матч примет петербургский стадион «Газпром-Арена».