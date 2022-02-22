Международная федерация лыжного спорта (FIS) обратилась к Федерации лыжных видов спорта Швеции с просьбой быть готовыми принять заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени. В качестве места проведения гонко рассматривается шведский Эстерсунд.

Об этом сообщает представитель Федерации лыжных видов спорта Швеции Ула Стремберг, её слова цитирует SVT.

«Нас попросили подготовиться. Если возникнет конкретный вопрос с проведением гонок, организаторы обязательно приложат все усилия, чтобы попытаться его решить», — отметил Стремберг, добавив, что соревнования в России при нынешней геополитической обстановке — это не лучший вариант, и было бы разумно, если бы в FIS провели анализ, можно ли действительно перенести проведение этапа в другое место.

На данный момент проведение этапа Кубка мира в Тюмени запланировано на 18-20 марта на трассах комплекса «Жемчужина Сибири».