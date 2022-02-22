Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду «Хаас», поделился впечатлениями от Олимпиады в Пекине, а также ответил на вопрос, хотел ли бы он посоревноваться с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

Слова Мазепина цитирует сайт «Матч ТВ». По словам гонщика, он очень горд тем, что сборная России установила новый рекорд по количеству медалей, в особенности Мазепину понравились лыжные гонки, выступления Александра Большунова.

«Уверен, что в том темпе, в котором тренируется и выступает Александр, у меня пробежать не получится», — отметил Мазепин, добавив, что на сборе в ОАЭ он проводил много времени на лыжном тренажере, однако в этой подготовке не было главного — снега.

«В свою очередь я приглашаю Александра за руль, единственное, не могу обещать, что он тронется с первого раза», — заключил Мазепин.