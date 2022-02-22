Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью был дисквалифицирован на два матча Серии А, а также получил денежный штраф за поведение в матче против «Вероны».

Информацию об этом опубликовала пресс-служба чемпионата Италии.

Моуринью получил красную карточку за споры с арбитром матча «Рома» — «Верона», затем выбив мяч на трибуну в эмоциональном порыве. В руководстве Серии А отметили, что тренер сделал в адрес арбитра Луки Пайретто «серьёзные обвинения». Издание Football Italia уточняет, что Моуриньо прикладывал руку к уху, имитируя звонок отцу рефери Пьерлуиджи Пайретто, который был замешан в скандалах с договорными матчами.

Помимо дисквалификации на 2 игры — против «Специи» и «Аталанты» — Моуриньо заплатит штраф в 20 тысяч евро.