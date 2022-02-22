Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась эмоциями после окончания Олимпиады-2022 в Пекине и пригласила подписчиков на специальный эфир.

В своем «Инстаграме» фигуристка поделилась снимком с игр.

«Как же грустно, что всё хорошее так быстро заканчивается… Олимпиада прошла, а меня до сих пор переполняют эмоции. Каждый новый день приносил ещё больше впечатлений!», — написала Загитова.

Также фигуристка пригласила поклонников на свой эфир в TikTok, который состоится завтра, 23 февраля, в 19:00.

Напомним, на Олимпиаду в Пекине Загитова приехала в качестве корреспондента Первого канала, она работала в студии на соревнованиях по фигурному катанию вместе с олимпийской чемпионкой Маргаритой Мамун.