Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о том, как будет подключать к играм СКА хоккеистов, которые выступали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Слова Ротенберга цитирует «Матч ТВ». Тренер отметил, что в последний месяц СКА активно готовился к плей-офф и провел серьёзные сборы, пока команда идет от матча к матчу.

«Мы планируем уже в следующем матче задействовать игроков. Не всех, будем обсуждать. Надо дать время на восстановление. Были очень тяжёлые Олимпийские игры», — отметил специалист, добавив, что помнит опыт 2018 года, когда игроки и тренерский штаб вернулись с Игр в Пхенчхане.

По словам Ротенберга, игрокам нужно дать время на восстановление. «Думаю, что 26-го числа против «Торпедо» все игроки, вернувшиеся с Олимпиады, уже будут играть», — сказал Ротенберг.