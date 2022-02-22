Российский тренер по фигурному катанию, комментатор Татьяна Тарасова поддержала решение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой не везти сборную России на этап Гран-при в Киев.

Ранее Винер-Усманова отметила, что в связи напряженной политической ситуацией сборная России по художественной гимнастике не будет выступать на соревнованиях в столице Украины.

«Все, что сказала Винер, правильно. Поддерживаю», – сказала Тарасова, чьи слова цитирует портал «Спорт-Экспресс».

Этап Гран-при в Киеве запланирован на 14-15 марта. Ранее на прошлой неделе состоялся этап Гран-при в Москве, российские гимнастки Дина и Арина Аверины выиграли в его рамках 7 медалей: три завоевала Арина, четыре — Дина, в том числе золото в личном многоборье.