Агент тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Мария Купцова (Шашина) рассказала о том, есть ли риски для бренда тренера в связи с допинговым скандалом вокруг ее ученицы Камилы Валиевой.

Слова Купцовой цитирует портал «Ведомости. Спорт».

Агент отметила, что бренды часто используют пункт в контракте о репутационных рисках и расторгают соглашение, однако каждая конкретная ситуация рассматривается отдельно, как и ее влияние на имидж бренда.

«Международные компании гораздо строже относятся к репутационным рискам. У них есть четкий свод правил, по которым они расторгают контракты моментально и без разговоров», — отметила Купцова, добавив, что с Марией Шараповой в течение 10 минут после объявления о положительной допинг-пробы расторг контракт один из рекламодателей.

«Этери Георгиевна сама бренд. И это исключение из правил. Компании обращают внимание не только на медали, а в первую очередь на медийный образ и узнаваемость», — подчеркнула Купцова, добавив, что Тутберидзе стала символом женского фигурного катания и имеет собственную аудиторию, которая отличается от аудитории спортсменов.

Также в материале «Ведомости. Спорт» отмечено, что «Тинькофф банк» продолжит сотрудничество с Тутберидще, поскольку в организации уверены в позитивном исходе дела Валиевой.