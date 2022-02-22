Главные новости из мира спорта за 22 февраля — в традиционной подборке NVsport:

Мишин подтвердил, что Туктамышева, Коляда и Семененко выступят на Кубке Первого канала

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин подтвердил информацию о том, что его ученики Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко выступят на командном турнире «Кубок Первого канала» в Сочи.

Алиев, Игнатов, Гуменник выступят в Финале Кубка России в Саранске

Стал известен предварительный список участников финала Кубка России по фигурному катанию сезона-2021/22 в мужском одиночном катании. Турнир пройдёт в Саранске с 24 по 27 февраля. На турнире выступят ученики Алексея Мишина Матвей Ветлугин и Андрей Лазукин, также в заявке значатся подопечные Евгения Рукавицына Макар Игнатов и Дмитрий Алиев. Группу Вероники Дайнеко представит Петр Гуменник, группу Виктории Буцаевой — Алексей Ерохов.

Рублев обыграл Эванса и пробился во второй круг турнира в Дубае

Российский теннисист, 7-я ракетка мира Андрей Рублев сумел пробиться во второй круг турнира АТР в Дубае, на старте турнира сумев обыграть представителя Великобритании Даниэля Эванса. Игра состоялась на центральном корте комплекса «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр», матч продлился чуть более полутора часов и занял два сета. Счёт по партиям 6:4, 7:5 в пользу Рублёва.

Хачанов обыграл Де Минаура на старте турнира в Дубае и вышел на Джоковича

Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя Австралии Алекса Де Минаура на старте турнира АТР в Дубае. Игра прошла на первом корте комплекса «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр», продлилась три сета и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (1:7), 7:5 в пользу россиянина.

Российские гимнастки отказались от поездки на этап Гран-при в Киев

Глава всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сообщила, что сборная России по художественной гимнастике отказалась от поездки на этап Гран-при в Киев. Это связано с напряженной политической обстановкой между странами.

Российские лыжники Ившин, Коростелев и Денисов заняли весь пьедестал масс-старта на ЮЧМ по лыжам

Российские лыжники Александр Ившин, Савелий Коростелев и Никита Денисов заняли весь пьедестал почёта в гонке на 30 километров с общего старта в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров. Победитель гонки Ившин преодолел дистанцию за 1 час, 12 минут и 47,9 секунды. Коростелев проиграл его результату 8,1 секунды, а Денисов — 12 секунд.

Фигуристка из Испании сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине

Испанская фигуристка Лаура Баркеро, выступающая в паре с Марко Зандроном, сдала положительный допинг-тест по время Олимпиады в Пекине. Информация об этом размещена в официальном релизе Международного агентства тестирования (ITA). В пробе испанки от 18 февраля были найдены метаболиты запрещенного вещества клостебол.