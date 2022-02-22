Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева порассуждала на тему того, приходится ли фигуристам заново учить элементы после взросления.

В репортаже на ютуб-канале «Редакция» Туктамышева отметила, что не переучивалась элементам, когда взрослела, техника исполнения прыжков осталась той, какая и была в юном возрасте.

«Когда ты взрослеешь, у тебя может меняться тело, рост, объём. Но, в принципе, манера исполнения твоих прыжков будет примерно такая же, как была в детстве», — отметила Туктамышева, предположив, что на исполнение ультра-си влияет то, как фигуристка хорош обучена технике и делала ли она эти элементы в раннем возрасте.

«Мне сейчас помогает прыгать тройной аксель то, что я его выучила в 13 лет», — подчеркнула Туктамышева.