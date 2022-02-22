Российский теннисист Карен Хачанов сегодня, 23 февраля, сыграет с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в рамках второго круга турнира АТР 500 в Дубае, ОАЭ.

Игра пройдёт на центральном корте комплекса «Дубай Дьюти Фри Теннис Центр», приблизительное начало матча назначено на 18:00 по московскому времени, однако из-за других встреч оно может сместиться.

Джокович и Хачанов ранее играли друг с другом семь раз, из них шесть раз побеждал Джокович, один раз — Хачанов (в финале «Мастерса» в Париже в 2018 году). Последний раз теннисисты играли друг против друга в 2020-м году на «Ролан Гаррос», тогда Джокович победил в трех сетах.

В первом круге турнира в Дубае Новак Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти, Карен Хачанов сломил сопротивление Алекса Де Минаура.