В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов сегодня, 23 февраля, состоятся два матча.

Мадридский «Атлетико» проведёт встречу с «Манчестер Юнайтед». Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», начало встречи назначено на 23:00 по московскому времени. Встречу будет судить бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом, помогать ему будут Мирча Григориу и Себастьян Георге.

Лиссабонская «Бенфика» проведёт первый матч в рамках противостояния с амстердамским «Аяксом». Игра состоится на арене «Да Луш» в Лиссабоне и начнется в 23:00 по Москве. На матч была назначена словенская бригада арбитров, главный рефери матча — Славко Винчич. На линиях ему будут помогать ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич.