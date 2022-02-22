Лондонский «Челси» уверенно обыграл французский «Лилль» в первом матче в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

Игра прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт уже на 8-й минуте встречи, это сделал немецкий нападающий «лондонцев» Кай Хаверц. Автором результативной передачи в этой атаке стал Хаким Зиеш.

Во втором тайме «Челси» увеличил преимущество: на 63-й минуте отличился Кристиан Пулишич с передачи Н’Голо Канте.

Голкиперы команд Эдуар Менди и Леонардо совершили всего по два сейва за матч.

Ответная встреча «Челси» и «Лилля» состоится практически через месяц — уже в марте во Франции. Игра состоится 16 марта на стадионе «Пьер-Моруа» в городе Вильнёв-д’Аск.