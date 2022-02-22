Испанский «Вильярреал» сыграл вничью с туринским «Ювентусом» в первом матче в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22.

Игра состоялась на стадионе «Эль Мадригал» в Вильярреале и завершилась со счётом 1:1.

«Ювентусу» удалось открыть счет уже на первой минуте встречи. гол забил Душан Влахович с передачи Данило.

Ко второму тайму хозяевам удалось восстановить паритет: на 66-й минуте отличился Дани Парехо, ему ассистировал Этьен Калу.

«Вильярреал» обошёл соперника по числу ударов по воротам: в общей сложности, игроки испанской команды 9 раз били по воротам «Ювентуса», три удара пришлось в створ. У итальянцев было семь попыток, две пришлись в створ.

Ответная встреча «Вильярреала» и «Ювентуса» состоится 16 марта в Турине.