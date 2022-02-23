«Оттава Сенаторз» одержала победу над «Миннесотой Уайлд» во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Хозяева льда обыграли соперников со счетом 4:3.

Российский защитник Артем Зуб провел на площадке 19:48, сделал два броска и один ассист. Его партнер по команде Никита Зайцев отыграл 18:50 и заработал коэффициент полезности «-1».

В составе победителей шайбы забросили Брэди Ткачук и Тим Штюцле. Тома Шабо взял два очка за счет дубля.

Среди проигравших голы забили Кевин Фиала, Джаред Сперджен и Джон Меррилл. Защитник Дмитрий Куликов отдал одну голевую передачу за 20:49. Нападающий Кирилл Капризов нанес три броска, но не заработала очков.