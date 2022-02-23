«Сент-Луис Блюз» взяли очки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии Флайерз». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из штата Миссури.

Клуб из Пенсильвании проиграл в шестой раз подряд, в этот раз – на домашнем льду.

Среди победителей голами отличились Брэйден Шенн, Брэндон Саад и российский форвард Владимир Тарасенко. Еще один представитель нашей страны Иван Барбашев заработал два очка, забросив шайбу и сделав ассист. Павел Бучневич отыграл 17:44, но не отметился результативными действиями.

Единственную шайбу у «Филадельфии Флайерз» забросил Оскар Линдблом. Защитник Иван Проворов провел на льду 24:24 и заработал коэффициент полезности «-4».

«Сент-Луис Блюз» находится на третьем месте в таблице Западной конференции, их соперники – на 13-й строчке Востока.