«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над лидером Восточной конференции «Флоридой Пантерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 6:4.

Среди победителей дважды забил Таннер Жанно, по одной шайбе забросили Филип Форсберг, Роман Йози и Микаэль Гранлунд. Также ворота Сергея Бобровского поразил Яков Тренин. Данте Фаббро ассистировал россиянину во втором периоде. Тренин забил свой 12-й гол в 49 матчах текущего сезона.

Российский голкипер всего отразил 27 бросков из 32 и провел на льду 57 минут.

Среди проигравших заброшенными шайбами отметились Сэм Райнхарт, Радко Гудас, Аарон Экблад и Сэм Беннетт.

«Нэшвилл» смог прервать серию из четырех поражений и закрепиться в топ-5 Западной конференции.