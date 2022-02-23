Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев обыграл француза Бенуа Пэра в двух сетах и вышел в следующий раунд турнира в Акапулько (Мексика). Первая встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час и 42 минуты. Россиянин оформил три эйса, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. Представитель Франции четыре раза подал навылет и трижды ошибся. Также он взял 1 из 4 брейков.

Во втором круге Медведев встретится с испанцем Пабло Андухаром. Соперник занимает 68-ю строчку рейтинга ATP.

В этот же раунд прошел пятый номер рейтинга Рафаэль Надаль. После победы над американцем Денисом Кудлу испанец сыграет со Стефаном Козловым из США.