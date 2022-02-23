Чемпионка US Open-2021 из Великобритании Эмма Радукану выбыла из сетки турнира в Гвадалахаре (Мексика). Она снялась с соревнований после 3,5 часов матча первого круга против австралийки Дарьи Сэвилл.

Встреча продолжалась 3 часа и 36 минут и остановилась на счете 7:5, 6:7 (4:7), 3:4. По информации пресс-служба WTA, матч стал самым длинным в женском туре в 2022 году.

Теннисистка Дарья Сэвилл ранее представляла Россию и до 2015 года выступала под фамилией Гаврилова. Во втором круге она выйдет на корт с американкой Кэролайн Дулхайд. Сейчас австралийка занимает 610-. строчку в рейтинге WTA.

Выбывшая Радукану находится на 12-м месте в таблице. В прошлом году 19-летняя спортсменка выиграла свой первый «Большой шлем».