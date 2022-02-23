Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев отреагировал на слухи о возможном переходе защитника Нуралы Алипа в «Зенит» на постоянной основе.

Пока игрок находится в аренде в петербургском клубе, его соглашение истечет в конце 2022 года.

«Если «Зениту» понравится Алип, то почему бы и не продать футболиста в российский клуб? Помимо петербуржцев у нас есть предложения по Алипу из других российских команд. Но на сегодняшний день приоритетное право выкупа — у «Зенита», — цитирует Боранбаева «РБ Спорт».

С января 2022 года защитник был на просмотре в российском клубе. Под руководством Сергея Семака он прошел два полных сбора в ОАЭ и Португалии. Первый гол за «Зенит» Алип забил в игре с датским «Мидтьюлланном».