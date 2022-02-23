Новый защитник «Торонто Мэйпл Лифс», россиянин Илья Любушкин прокомментировал выступление в дебютном матче за канадскую команду.

В его первой встрече «Торонто» уступил «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:4 после овертайма.

«Что касается привыкания к новой команде, то если ты профессиональный игрок, то привык к постоянным изменениям. Я невероятно счастлив играть здесь. Для меня это большой опыт. Просто невероятный», –цитирует Любушкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее спортсмен представлял «Аризону Койотис» и сменил клуб после обмена.

В текущем сезоне игрок провел 46 матчей в регулярном чемпионате, набрал девять очков за передачи и заработал коэффициент полезности «-6».