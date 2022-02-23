Французский теннисист Бенуа Пэр запомнился эмоциональным поступком в матче против россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира в Акапулько (Мексика). Спортсмен порвал на себе футболку во время второго сета.

Известно, что Бенуа хотел продолжить матч в таком виде и переоделся только после призыва судьи. После просьбы теннисист разорвал одежду полностью.

Победителем встречи стала вторая ракетка мира со счетом 6:3, 6:4. За выход в четвертьфинал Медведев поборется с представителем Испании Пабло Андухаром.

Напомним, по итогам этого турнира россиянин может занять первую строчку в рейтинге ATP. Его расположение будет зависеть от собственной игры и результатов Новака Джоковича на турнире в Дубае.