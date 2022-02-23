Сергей Юран официально стал новым главным тренером подмосковных «Химок». На этом посту он сменил Игоря Черевченко, ушедшего по по взаимному согласию сторон.

По информации пресс-службы клуба, специалист уже присоединился к коллективу на сборах в Турции.

«Я уже дважды работал с «Химками». С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. До рестарта чемпионата всего три дня, у нас сложный календарь, но я верю в ребят», – сказано в заявлении Юрана после назначения.

В 2008 году наставник помог команде остаться в Премьер-лиге, в 2020-м вместе с ними завоевал путевку в высший дивизион. С октября 2020 года Юран тренировал «СКА-Хабаровск».