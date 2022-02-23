Российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о возможном лидерстве в рейтинге ATP. Спортсмен сохраняет шансы возглавить список после завершения турнира в в Акапулько (Мексика).

В первом круге Медведев одержал победу над французом Бенуа Пэром со счётом 6:3, 6:4.

«Если бы Новак не играл, наверное, я бы больше думал об этом, потому что тогда ситуация зависела бы только от меня», — цитирует Медведева официальный сайт тура.

Напомним, первая ракетка мира Новак Джокович на этой неделе принимает участие в соревнованиях в Дубае (ОАЭ), где так же готов заработать новые баллы. Его соперником во втором круге станет россиянин Карен Хачанов.