В четверг, 24 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между испанским «Бетисом» и питерским «Зенитом». Полуфиналист Кубка Короля примет действующего чемпиона России на своем стадионе «Бенито Вильямарин». Первая встреча команд закончилась победой испанцев (3:2). Для выхода в следующую стадию турнира «Зениту» нужна исключительно победа.

«Бетис»

Так сложилось, что Лига Европы — исторически испанский турнир. В этом сезоне представлены сильнейшие клубы Ла Лиги. «Севилья», «Бетис» и «Барселона» идут в топ-4 своего чемпионата. Стоит отметить и статистику текущего турнира: в 10 последних розыгрышах Лиги Европы 7 раз побежали клубы из Испании.

«Бетис» набрал 10 очков в групповом этапе ЛЕ и вышел в плей-офф со второго места. Команда успешна благодаря агрессивному нападению: в 25 последних матчах Ла-Лиги бело-зеленые забили 47 мячей. Более результативная игра только у лидера Примеры мадридского «Реала» — на их счету 51 гол.

Первый матч с «Зенитом» пропустили 2 игрока «Бетиса» — Набиль Фекир (из-за дисквалификации) и Серхио Каналес (из-за положительного теста на ковид-19). К встрече в четверг оба игрока будут в строю команды. Помимо этого, не стоит забывать, что лучший бомбардир клуба Хуанми находится сейчас в превосходной форме. Он отличился 12 раз в 21 игре испанского чемпионата.

В текущем турнире Лиги Европы бело-зеленые еще не проигрывали на своем поле (за их плечами две победы и одна ничья).

«Зенит»

«Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы с третьего места группового этапа Лиги Чемпионов. Сине-бело-голубые набрали 5 очков, оставив на четвертой строке «Мальме», но пропустив вперед «Ювентус» и «Челси». Перед началом второй части сезона команда Сергея Семака столкнулась с кадровыми проблемами. Так, клуб распрощался с одним из лучших форвардов Сердаром Азмуном. Правда, на замену тут же взяли талантливого бразильца Юри Алберто, но будет ли у него время акклиматизироваться к европейскому футболу? Помимо этого, травмирован основной голкипер команды Станислав Крицюк, в первой игре с «Бетисом» ворота защищал Михаил Кержаков. И, справедливости ради, защищал не лучшим образом. В СМИ даже снова поползли слухи о поиске нового вратаря для «Зенита», но, по всей видимости, до лета петербуржцы доиграют нынешними кадрами.

В последнем контрольном матче команда потеряла центрального защитника Деяна Ловрена, он повредил связки голеностопа.

Первая встреча сложилась неудачно для питерской команды. Футболисты «Бетиса» воспользовались ошибками линии защиты и беспомощностью Михаила Кержакова, забив 3 мяча в первом тайме.

Прошедшая встреча

Уже к 18-й минуте игры «Бетис» вел в счете 2:0. В составе сине-бело-голубых очень открыто чудила линия защиты, но Артем Дзюба и Малком смогли сравнять к середине тайма — 2:2. На этом отрезке «Зениту» удалось наладить скоростные атаки и заставить испанцев занервничать в обороне. Тогда и стало ясно, что эта линия у «Бетиса» не самая надежная и подвижная. Но на последних минутах первой 45-минутки, полузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо все же увеличил преимущество испанцев. Таким образом, команды ушли на перерыв со счетом 3:2 на табло. Во втором тайме «Зенит» играл активнее и агрессивнее. Сергей Семак изменил состав линии защиты, убрав Ракицкого с Караваевым и выпустил Кругового с Мостовым. Оборона питерцев особых ошибок больше не допускала. Однако реализовать опасные моменты так и не удалось. Игра была окончена победой «Бетиса». Увы.

Состав

Остается открытым вопрос с составом «Зенита» на гостевой матч. Вероятнее всего, мы увидим классический стартовый состав под эгидой «опыт, сыгранность, уверенность», в защите которого сыграют Сантос, Чистяков, Ракицкий и Караваев, в зоне полузащиты останутся Барриос, Вендел, Кузяев, Клаудиньо и Малком, а нападающим будет Дзюба, который сейчас увереннее всего выглядит на своей позиции. Есть вариант, что рулевой даст шанс проявить себя талантливому бразильцу Алберто, но успел ли игрок «сыграться» в новой команде? Хотелось бы еще, конечно, увидеть в старте Кругового и Мостового, набравших приличную форму за последние игры первой части чемпионата, но, скорее всего, они выйдут только во втором тайме. Ну и не стоит забывать, что в составе клуба еще целая обойма игроков сборной, который тоже набрали хороший уровень, тут и капитан национальной команды Сутормин, талантливый Ерохин, а также новички Адамов и Сергеев.

Очень спорное решение предстоит сделать главному тренеру с голкипером, еще перед первой игрой была информация, что в рамку может встать 19-летний Даниил Одоевский. Однако честь «Зенита» защищал Михаил Кержаков. Это была явно не лучшая игра футболиста, поэтому очень хочется верить, что рулевой команды даст проявить себя молодому игроку. Сергей Семак ни раз отмечал успехи Одоевского, аргументируя тем, что «он неплохо смотрится в последнее время». В четверг посмотрим, кто победит в этом спорном вопросе: опыт или молодость и талант?

Прогноз на матч «Бетис» — «Зенит»

Теперь для прямого попадания в следующую стадию «Зенит» устроит победа от двух мячей (победа в один гол активирует дополнительное время). Очевидно, что шансов на проход у «Зенита» не так много. Как уже говорилось раньше, испанцы обладают отличным составом, показывая хорошую и уверенную игру. Они входят в топ-10 фаворитов текущего турнира. «Бетис» еще в первом матче продемонстрировал, что решительно готов дойти до финала Лиги Европы. Состав команды бело-зеленых в ответной игре будет еще сильнее, в строй вернутся Фекир и Каналес. Все, что можно сказать — сине-бело-голубым нужно обыгрывать испанцев здесь и сейчас. В следующей игре «Зенит» наверняка пойдет в атаку, так как ничья команду точно не устроит. Но и «Бетис» не станет отсиживаться в обороне и будет играть в встречный футбол. С учетом того, что забитые в гостях голы теперь оцениваются одинаково, шансы на победу «Зенита» не представляются невыполнимыми. К тому же, как уже выяснилось, оборона испанцев — не из разряда непроходимых. Чем же окончится это противостояние, увидим в четверг.

Автор — Дарья Гаврилова