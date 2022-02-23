Российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и подвел итоги первого круга турнира в Дубае (ОАЭ).

В стартовой встрече представитель национальной команды обыграл австралийца Алекса де Минора.

«Я действительно ощущаю некоторый душевный подъём. У меня очень неплохие ощущения, и можно сказать, что я воодушевлен показываемой игрой. Сегодня я также мог проиграть, однако я победил, и завтра у меня будет возможность вновь выйти на корт», — цитирует Хачанова Tennis Head.

Матч между Джоковичем и Хачановым пройдет сегодня, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что серб рискует пропустить турнир в Индиан-Уэллсе.