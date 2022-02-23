Российские призёры Олимпийских игр-2022 в Пекине прибыли на базу в Новогорске перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Известно, что они должны провести там двухнедельный карантин.

По информации «РБК Спорт» со ссылкой на источник в ОКР, мероприятие может состояться 4 марта.

«На встрече будут также фигуристки и фигуристы, несмотря на продолжающийся сезон. В Новогорске им созданы возможности для продолжения подготовки к чемпионату мира, который стартует 21 марта», – приводит мнение источник.

Сборная России заняла девятое место в неофициальном медальном зачете.

Ранее сообщалось, что самый титулованный спортсмен команды, лыжник Александр Большунов пропустит встречу с президентом. Об этом он рассказал в подкасте Матч ТВ «Голос биатлона».