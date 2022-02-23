Третья ракетка мира, немец Александр Зверев выбыл из борьбы за титул на турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько. Теннисист был дисквалифицирован из-за неспортивного поведения.

По информации пресс-службы турнира, теннисист был снят после инцидента в матче парного разряда. Об этом представители соревнований сообщают на странице в Твиттере @AbiertoTelcel.

Сообщается, что разозлился на судью после поражения и начал бить ракеткой по вышке и рисковал ударить его по ноге.

Немец в паре с бразильцем Марсело Мело проиграл Ллойду Глэсспулу и Харри Хелиевааре в первом круге со счетом 2:6, 6:4, 6:10.

Напомним, россиянин Даниил Медведев прошел во второй круг турнира в Мексике.