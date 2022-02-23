Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отметила медалистов Игр-2022 года в фигурном катании. Она поделилась мнением об Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Камиле Валиевой.

Ранее, 21 февраля, прошла церемония чествования российских олимпийцев в Москве.

«Наши девчонки Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева — все такие юные, нежные и трогательные, даже не верится, что на льду это настоящие серьёзные бойцы с целой гаммой разнообразных образов! Ну а наша юная звёздочка Камила совсем Дюймовочка», — написала Навка на странице в Instagram.

Напомним, Щербакова стала победительницей Олимпиады в личной программе, Трусова была второй. Камила Валиева выиграла золото в составе российской команды.