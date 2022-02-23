Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что ей принесло эстафетное золото Олимпиады-2022. По ее словам, завоевание медали – это отличный шанс поблагодарить тренеров.

Спортсменка отправилась на молодежное первенство мира после завершения своих дистанций на Играх в Пекине.

«Для меня золотая олимпийская медаль — воплощение стараний многих замечательных людей, которые не просто помогали, а прямо в ней участвовали. Возвращение в молодёжную сборную на ЮЧМ — возможность сказать им «спасибо за всё, давайте будем работать над новыми победами и дальше», — написала Степанова на странице в Instagram.

К публикации она прикрепила фото тренеров молодежной команды.

Сборная России по лыжным гонкам выиграла 11 медалей на соревнованиях в Китае.