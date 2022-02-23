Серебряный призер Олимпиады-2022, фигуристка Александра Трусова пока не подтвердила свое участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет в марте на арене дворца спорта «Айсберг» в Сочи.

О возможном пропуске соревнований сообщается на странице команды спортсменки в Instagram.

«По нашей информации, участие Саши в Кубке Первого канала не подтверждено, а её заявка в анонсе с самой Сашей не согласована! По большой вероятности, Саша не будет там участвовать», — написано в публикации.

Соревнования запланированы с 5 по 7 марта. Ранее тренер Алексей Мишин подтвердил, что там появятся его ученики Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Евгений Семененко.

Участники посоревнуются в прыжковом фестивале, выступят с произвольными программами и выйдут на лед с показательными номерами.