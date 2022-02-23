Олимпийская чемпионка-2022, российская лыжница Вероника Степанова рассказала, что не сомневается в победе в эстафетной гонке на молодежном чемпионате мира.

Соревнования проходят в норвежском Линге с 22 по 27 февраля.

«Я не гадалка, но сделаю все, чтобы снова выиграть эстафету. Можете ставить на это все деньги до последней копейки. Вообще, мне хотелось бы выиграть как можно больше гонок на чемпионате мира, но мне 21 год, нужно быть реалисткой», — цитирует Степанову шведское издание SVT.

На Олимпиаде в Пекине Степанова была финишером в женской эстафете и вырвала золото в борьбе с немкой. Также в начале сезона 2021/22 она была медалистом в командной гонке на одном из этапов Кубка мира.