Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная провела мастер-класс для учащихся спортивной школы в Санкт-Петербурге. Фигуристка побывала на мероприятии после досрочного завершения сезона.

Известно, что тренировка прошла на льду школы «Невский лед». О проведении занятия сообщает аккаунт команды спортсменки в Instagram.

Ранее Косторная рассказала о втором переломе. В этот раз она повредила левую руку и заявила о приостановке выступлений. Предполагалось, что фигуристка проведет с гипсом около шести недель, однако на льду в Санкт-Петербурге он был уже не заметен.

В декабре 2021 года спортсменка из-за первого перелом руки пропустила чемпионат России и национальный отбор на чемпионат Европы и Олимпийские игры.