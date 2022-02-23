Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может вернуться в состав в первой половине марта. Пока игрок продолжает восстановление после травмы.

По информации «СЭ», ожидается, что он появится в заявке к выездной игре против «Ромы». Матч в столице Италии запланирован на 5 марта. Таким образом, он пропустит встречу с «Олимпиакосом» в Лиге Европы и в национальном чемпионате против «Сампдории».

С начала февраля россиянин не выходит на поле из-за повреждения.

Ранее Миранчук готовился сменить клуб и перейти в «Лацио».

В текущем розыгрыше чемпионата Италии хавбек провел за «Аталанту» 13 матчей, забил один мяч и сделал три ассиста.