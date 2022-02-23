Лыжник Алексей Виценко одержал победу в гонке на 15 километров свободным стилем с раздельного старта на финале Кубка России. Медалист Олимпиады-2018 Андрей Ларьков остался в шаге от пьедестала.

Старт проходил сегодня, 23 февраля, в Тюмени.

Представитель Республики Коми Алексей Виценко финишировал первым со временем – 35.09,5. Антон Тимашов из Татарстана был вторым с отставанием в 2,4 секунды. Алексей Шемякин из Архангельской области остановился на третьей ступени пьедестала.

Бронзовый призер олимпийского марафона и серебряный медалист эстафетной гонки Андрей Ларьков стал четвертым с проигрышем в 30,1 секунды.

Участники национальной сборной Евгений Белов и Андрей Мельниченко заняли пятое и шестое место соответственно.