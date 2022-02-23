Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков потренировался с призерами Игр-2022 Алексеем Червоткиным, Александром Терентьевым и биатлонистом Каримом Халили. Они собрались вместе и отметили праздник заездом в Подмосковье.

«Это то, что нас объединяет. Наши победы, наша дружба, наши Олимпиады и места, где мы встречаемся, чтобы вспомнить, как это было! Вместе с героями пекинской Олимпиады провели первую после Китая тренировку в Пересвете», — написал Легков на странице в Instagram.

Спортсмен отметил, что именно в этот день восемь лет назад он выиграл свое олимпийское золото в Сочи в марафоне на 50 км.

На Олимпиаде в Пекине Червоткин выиграл золото в мужской эстафете, Терентьев взял бронзу в командном спринте и в личной гонке на короткой дистанции, Халили завоевал бронзу в биатлонной эстафете.